Pedone 40enne investito da un'auto in centro: è grave

TRIESTE - Un uomo di circa 40 anni di età è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito nel centro di Trieste, nel pomeriggio di oggi, 10 febbraio 2023, in via Visinada. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre stava camminando lungo la pubblica via, il pedone è stato centrato da una vettura. Immediata la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112: gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza provenienti da Trieste. Giunti sul posto, i sanitari hanno preso in carico l'uomo che poi è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara.

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA