Abusi sulla figlioletta della compagna, pedofilo latitante arrestato nelle Filippine

UDINE - Un friulano di 51 anni, condannato a 8 anni di reclusione per ripetute violenze sessuali a danno della 13enne figlia della sua convivente a Trieste, è stato arrestato oggi 3 febbraio nelle Filippine al termine di un'operazione dell'Interpol di Roma coordinata dall'esperto per la sicurezza Andrea Vitalone con la polizia filippina e il supporto del Servizio centrale operativo della Polizia. L'uomo, originario di Udine, era fuggito all'estero il giorno della condanna in Cassazione.

È stato preso in custodia ad Angeles City, una nota località dove è abbondante l'offerta di sesso a pagamento, a 80 chilometri da Manila, dopo essere stato riconosciuto su Facebook in seguito al post di un amico.

Ultimo aggiornamento: 13:17

