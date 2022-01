Paura nella notte, tetto e soffitta in fiamme: evacuati sei inquilini

TRIESTE - Paura nella notte in via Trento 15 dove è divampato un Incendio che ha interessato il tetto e la soffitta di uno stabile di sei piani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e anche il personale sanitario del 118. Circa sei abitanti dello stabile, sono stati fatti precauzionalmente evacuare, mentre l'abitante della soffitta, un invalido, è stato accompagnato all'ospedale in condizioni non gravi.

Le cause dell'incendio, dovrebbero essere riconducibili al malfunzionamento della canna fumaria, con conseguente propagazione alle travi del tetto.