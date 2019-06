Paura in strada: a fuoco il motore dell'auto appena parcheggiata

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Attimi di paura in via Gortan dove è dovuta intervenire la seconda squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco per l' incendio di una autovettura. Giunti sul posto hanno trovato la macchina, appena parcheggiata dalla proprietaria, con un principio d'incendio nel vano motore. I Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme in breve tempo evitando la propagazione del fuoco alle vetture parcheggiate vicino a quella interessata dall'incendio. Le cause dell'evento sono da accertare non sono state coinvolte persone né altre autovetture.