Paura nella notte in ospedale: fiamme nel bagno del pronto soccorso

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Attimi di paura questa notte - poco dopo l'una - all'per un principio di incendio divampato in uno dei bagni del Pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigilanza Italpol e i Vigili del Fuoco che al loro arrivo hanno trovato il rogo già spento con un estintore in poco tempo: fortunatamente si è trattato di un incendio molto contenuto. Le fiamme hannoe altre suppellettili in plastica del bagno di piccole dimensioni (circa 2 mt quadri) - collocato in una zona piuttosto interna del nosocomio - provocando cattivo odore che si è propagato e fumo. Non risultano persone ferite perchè in quel momento il Pronto soccorso era quasi vuoto. I vigili del fuoco hanno agevolato locon i motoventilatori. Sono in fase di accertamento le cause del rogo per capire se si sia trattato di un incendio doloso o colposo.