Paura nella notte: automobile parcheggiata prende fuoco

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Lavoro notturno per la seconda squadra della sede centrale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste che attorno all'una è intervenuta in Strada di Cattinara per. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovatoche stava bruciando e hanno immediatamente provveduto al suo spegnimento con la manichetta ad alta pressione. Nell'incendio non sono state coinvolte persone e non è rimasto danneggiato nessun altro veicolo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Sul posto anche i carabinieri.