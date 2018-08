Paura in mare: vele danneggiate e motore in avaria, salvati 3 diportisti

di E.B.

TRIESTE - Momenti di paura in mare perdalla Guardia costiera che li ha ritrovati dieci miglia a sud di Lignano Sabbiadoro scortandoli al loro ormeggio nel porto di Grado. E' accaduto nella giornata di ieri 14 agosto: l'allarme era arrivato verso le 18.30 al numero di emergenza 1530 della, la sorella di una delle persone in pericolo segnalava che tre diportisti,con un piccolo natante a vela di otto metri, si erano imbattuti in un forte temporale che aveva provocatoal mezzo nautico. Le comunicazioni mare – terra sono state particolarmente difficoltose, sia per la distanza dalla costa sia per la mancanza a bordo di una radio VHF. Come posizione approssimativa del natante è stata indicata la zona di mare a sud di Grado: immediata è stata l’uscita della motovedetta CP 846 per iniziare i pattugliamenti, ma. Si è tentato ripetutamente di contattare i diportisti al cellulare e dopo una mezz’ora, nel corso di una breve comunicazione, il conduttore dell’unità in difficoltà ha segnalato di procedere con la sola randa, avendo il fiocco danneggiato per il forte vento e ha aggiunto che ile che i segnali di soccorso erano stati persi in mare, sempre a causa del maltempo.Il conduttore ha fatto inoltre sapere di averea quel punto il coordinamento delle operazioni è stato assunto dalla Capitaneria di porto di Trieste, che ha disposto l’uscita anche della propria motovedetta e di quella della Capitaneria di Monfalcone, al fine di allargare l’area delle ricerche e di intensificare le stesse. Attraverso il proprio centro VTS la sala operativa di Trieste ha contattato tutte le unità in transito nel golfo, per segnalare l’emergenza in atto e ricevere eventuali indicazioni. Solo verso mezzanotte il natante alla deriva è stato finalmente localizzatodalla motovedetta: i tre diportisti sono stati aiutati dai marinai a sistemare quello che restava della velatura e, pur infreddoliti e provati, hanno detto di essere in condizione di continuare sotto scorta la navigazione in direzione del porto di Grado, dove l’unità e la motovedetta sono giunti alle tre del mattino.