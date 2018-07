© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri - domenica 29 luglio - in un condominio di via Maovaz 4. Unè andato ae sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che, arrivati sul posto, sono saliti all’ultimo piano dello stabile entrando in una terrazza a vasca di una mansarda, da dove era partito l’incendio, e hanno iniziato ad estinguere le fiamme. Per spegnere il rogo i pompieri hanno dovutoNell’incendio sono andati bruciati circa 20 metri quadrati della copertura. Durante le fasi di spegnimento l’intero stabile è stato evacuato a scopo precauzionale; le 10 famiglie che erano in strada hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni alle ore 20.15 circa. L’appartamento dell’ultimo piano, dalla quale terrazza a vasca della mansarda è partito l’incendio, è stato invece dichiarato inagibile.Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Sul posto anche personale sanitario del 118 e polizia di stato.