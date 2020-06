Paura in casa, crolla il balcone di una palazzina

TRIESTE - Intervento dei Vigili del Fuoco in via Carlo Banelli, rione di Servola, per il crollo di un balcone posto al primo piano di una palazzina. Fortunatamente al momento del crollo non si trovavano persone nelle vicinanze. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, mentre sono in corso di accertamento le cause del distacco del balcone. © RIPRODUZIONE RISERVATA