TRIESTE - Paura inper un. É accaduto all'ora di pranzo poco prima dello svincolo per Fernetti in direzione Trieste, sul raccordo autostradale 13. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina con un autopompaserbatoio e un fuoristrada assieme all’autobotte della sede centrale di Trieste. Il mezzo è andato quasi completamente distrutto ma per fortuna non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono da accertare, durante tutte le fasi dell’intervento il raccordo in direzione Trieste è rimasto chiuso al traffico e si sono create code lunghe tre chilometri. Sul posto anche Polizia Stradale.