TRIESTE - Incendio in un appartamento in Strada per Longera 32: due le squadre della sede centrale e un'autobotte dei Vigili del fuoco di Trieste sul posto. A fuoco una camera situata al primo piano di un edificio di 5 piani, evacuato l’intero stabile ed 8 persone sono state prese in carico dal personale sanitario a causa delle inalazioni dei fumi della combustione nel vano scale.

Notizia in aggiornamento.

