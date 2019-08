Paura al mare: crolla un pontile allo stabilimento Ausonia

di E.B.

TRIESTE - Un altro crollo è avvenuto a poca distanza dalla piscina Acquamarina il cui tetto è collassato letteralmente la scorsa settimana senza causare fortunatamente vittime o persone ferite. Stamattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti allo stabilimento Ausonia in Riva Traiana 1, per il crollo di un pontile lato piscina. Nessuna persona risulta coinvolta. Si indaga sulle cause del crollo probabilmente dovuto alla vetustà dei materiali.La zona crollata era stata interdetta al pubblico da maggio 2019, ora, a scopo precauzionale, è stato bloccato l'accesso di tutta la piscina dello stabilimento Ausonia.