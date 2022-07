Passeur in fuga con due arresti bivaccava tra i bagnanti in pineta

TRIESTE - Il bivacco non ha lasciato scampo a interpretazioni: uno sdraio sgangherato sistemato al riparo di un folto cespuglio nella Pineta di Barcola, lontano da occhi indiscreti, ma non abbastanza mimetizzato per quelli esperti dei Carabinieri della Stazione di Barcola. Infatti, la pattuglia di perlustrazione ha notato l'uomo, un 32enne di nazionalità curda, facendo scattare il controllo quando era ancora addormentato. L'uomo, sprovvisto di documenti, ha detto ai Carabinieri di essere arrivato da pochi giorni in città in cerca di fortuna. I militari hanno approfondito il controllo scoprendo che il 32enne era ricercato perché colpito da un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Infatti, mesi prima, a Ventimiglia, era stato arrestato due volte per aver fatto il passeur, cercando di fare espatriare in Francia dei suoi connazionali clandestini. I carabinieri lo hanno arrestato nuovamente e portato al carcere del Coroneo.