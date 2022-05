Furgone sospetto con targa slovena: a bordo 16 pakistani irregolari, arrestato il passeur

TRIESTE - Un 45enne originario della Serbia è stato arrestato oggi - 19 maggio - a Muggia dalla Polizia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver introdotto in Italia 16 pachistani a bordo di un furgone.

Secondo una ricostruzione, ieri sera, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva visto scendere da un furgone con targa slovena un gruppo di migranti, gli agenti sono riusciti a intercettare il mezzo in centro città condotto dal 45enne. I migranti sono stati individuati subito dopo da una pattuglia della Polizia di Frontiera nei pressi del Molo Balota e portati alla sezione di Fernetti per l'espletamento delle procedure di identificazione. Sulla base delle testimonianze raccolte, è emerso che i migranti erano stati caricati in Slovenia dal conducente del furgone e lasciati nel luogo del rintraccio. Il 45enne è stato portato in carcere a Trieste.