Malori in chiesa, furti su auto e proteste per grigliate: a Pasqua oltre 1000 chiamate di emergenza

Malori durante la messa pasquale, furti su auto e lamentele per i fumi delle grigliate. Nella giornata di Pasqua sono state 1378 le chiamate ricevute dalla sala operativa del Nue112, il Numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia.

Le chiamate di vera emergenza inoltrate dagli operatori di questa sala operativa di primo livello (Nue112) alle sale operative di secondo livello sono state 698, nel dettaglio: 163 sono state inoltrate alle centrali operative dei Carabinieri, 92 alle centrali operative della Polizia di Stato, 35 alle sale operative dei Vigili del fuoco, 400 alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Nessuna chiamata è stata inoltrata alla Capitaneria di porto di Trieste.

Nella mattinata di ieri alcune persone hanno chiamato perché hanno accusato dei malori durante le celebrazioni religiose. Nel pomeriggio numerose le chiamate per segnalazioni di danneggiamenti o di furti avvenuti principalmente su vetture. Nella stessa fascia oraria pomeridiana una chiamata di aiuto per due ragazzi che si erano smarriti fuori dal centro abitato di Venzone.



Una decina le chiamate di lamentele di cittadini che hanno segnalato l'accensione di barbecue in spazi che hanno giudicato non consoni, lamentando disagio per il disturbo causato dai fumi della cottura.In totale, nella giornata di ieri si sono verificati 23 incidenti stradali (tutti non gravi); nel 2022, per un raffronto, gli incidenti stradali registrati nel giorno di Pasqua erano stati 29.

Il bilancio del 2022

In calo le chiamate di emergenza rispetto alla Pasqua dell'anno scorso, quando erano state 1479 (101 in più rispetto alla giornata di ieri), di cui 737 di non emergenza (sempre circa la metà).