Parto in casa, il papà fa nascere la sua bimba guidato dall'infermiera

TRIESTE - Lieto evento nelle prime ore di oggi, 1 giugno, in un'abitazione di Trieste. Una giovane donna, già mamma, in stato di gravidanza, a termine, con contrazioni molto ravvicinate, ha partorito la sua bambina in casa. A chiamare aiuto, telefonando al Numero unico per tutte le emergenze del Friuli Venezia Giulia, il Nue112, è stato il compagno. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica. Nel frattempo, un'infermiera della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, ha guidato il compagno nelle manovre del parto. Il lieto evento è avvenuto in casa. Poi mamma e figlia sono state trasportate all'ospedale Burlo per i consueti controlli con ambulanza con medico a bordo. Mamma e bimba stanno bene. Le indicazioni fornite dall'infermiera della sala operativa Sores sono state fondamentali, così come la piena collaborazione del compagno che ha seguito mano a mano le spiegazioni sulle manovre da eseguire. Superata anche la barriera linguistica.