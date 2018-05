Pareti, cassonetti e cartelli stradali imbrattati: 2 giovani nei guai

di E.B.

TRIESTE - La scritta "" era riprodotta ovunque: non solo sulle pareti dello spogliatoio del campo di calcio comunale "Ferrini" di piazzale delle Puglie (sotto il PalaChiarbola) - già colpito in passato da atti di- ma anche sul cancello d'ingresso e man mano che gli agenti della Polizia locale sono entrati all'interno, il tag compariva sempre più spesso come una sorta di linea guida che conduceva agli spogliatoi.Qui sono stati sorpresi due ragazzi,che si erano ritagliati uno spazio di ritrovo, pulito e con tanto di suppellettili. Spiccavano numeroso pennarelloni indelebili tipici dei writer ed un'agenda zeppa della stessa scritta, riprodotta ovunque nella stanza in rosso, rosa, arancio, verde e blu. Ma il marchio indelebile compariva anche sui cassonetti, cabine telefoniche e cartelli stradali della zona anche se è stato trovato anche in zona Cavana, in piazza Trauner, in via del Bastione, via dei Cavazzeni e sulla stazione Rogers. Stavolta gli agenti di Polizia locale sono stati affiancati dai colleghi del nucleo di polizia giudiziaria. I due sono stati denunciati a piede libero per occupazione abusiva di edificio pubblico e per imbrattamento.