Papa Francesco ricorda mons. Ravignani, emerito di Vittorio Veneto e Trieste

TRIESTE - «Il Sommo Pontefice partecipa spiritualmente al lutto che colpisce l'intera comunità ecclesiale». È un brano del messaggio che papa Francesco ha inviato attraverso il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin alla Diocesi di Trieste per commemorare il decesso di monsignor Eugenio Ravignani, vescovo emerito di Trieste, avvenuto «dopo una breve e sofferta malattia, affrontata con sereno abbandono alla volontà di Dio». Ricordando «il generoso ministero svolto dapprima come Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto e poi come Pastore di Trieste», il Papa «innalza fervide preghiere di suffragio per la sua anima, affidandolo alla celeste intercessione della Beata Vergine Maria».

E «invoca per il compianto Presule il premio eterno promesso ai fedeli servitori del Vangelo e volentieri imparte a Vostra Eccellenza, agli altri Vescovi, ai sacerdoti ed ai fedeli tutti come pure ai familiari e a quanti lo hanno amorevolmente assistito la confortatrice benedizione apostolica». Al cordoglio del Pontefice, il card. Parolin aggiunge il «suo personale e la preghiera».

