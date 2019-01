Vicesindaco leghista butta nel cassonetto le coperte di un senzatetto

Polidori, noto esponente leghista di Trieste, non è nuovo a simili iniziative, nel quadro di un impegno per il decoro della città. Già in agosto era andato personalmente a sgomberare, di notte, una decina di migranti che bivaccavano sulle Rive da giorni, e aveva anche ripreso e diffuso in diretta il suo blitz, diventato subito molto popolare sul web. Ora però non siamo in agosto, e qualcuno gli deve aver fatto notare che buttare il materiale che costituisce, per una persona, l'unico riparo dal gelo, potrebbe anche avere conseguenze gravi. Il post, infatti, è sparito dalla pagina di Polidori.

TRIESTE - «Sono passato in via Carducci, ho visto; non c'era nessuno, quindi presumo fossero abbandonati: da normale cittadino che ha a cuore il decoro della sua città, li ho raccolti e li o buttati, devo dire con soddisfazione, nel cassonetto: ora il posto è decente! Durerà? Vedremo! Il segnale è: tolleranza zero!! Trieste la voglio pulita!! PS: sono andato subito a lavarmi le mani! E adesso si scatenino pure i benpensanti, non me ne frega nulla!!».Con questo post, il vicesindaco di Trieste,, ha dato notizia di aver buttato via le masserizie appartenenti, con ogni probabilità, a un senzatetto, che le utilizzava per ripararsi dal freddo intenso di queste notti.