Panico sull'autobus: estre il coltello e minaccia i passeggeri a bordo

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Momenti di panico sull'autobus 37 della Trieste Trasporti. Un uomo ha estratto il coltello iniziando a brandeggiarlo minacciosamente verso alcuni passeggeri. E' accaduto ieri pomeriggio: si tratta di un 47enne triestino che ha dato di matto per futili motivi. Il conducente ha quindi allertato immediatamente il 112 e una Volante della Questura è intervenuta e intercettato il mezzo pubblico in via dell’Istria. S.S., queste le sue iniziali, è stato identificato a bordo dell’autobus e successivamente accompagnato all’esterno per procedere con i controlli del caso. Rinvenuto il coltello, che è stato sequestrato, l’uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.