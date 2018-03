Panchina finisce contro il palo della luce: è... caccia al colpevole

di E.B.

TRIESTE - Difficile capire o soltanto immaginare come abbia fatto a spostare una panchina in pietra, pesante, facendola finire contro un palo della luce. Eppure è successo nel salotto buono della città, in piazza della Borsa: "Qualcuno con un veicolo ha fatto questo danno in orario notturno ma il vicesindaco Pierpaolo Roberti con la polizia locale sono già al lavoro per risalire al colpevole. Un danno a beni pubblici e poi anche fuggire. Suggerisco al colpevole di farsi avanti per non incorrere in sanzioni peggiori" scrive su Facebook l'assessore ai lavori pubblici del Comune Luisa Polli. La panchina colpendo alla base il palo della luce lo ha smosso dal suolo: l'area è stata messa in sicurezza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici Acegas. La panchina è tornata al suo posto.