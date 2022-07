Pallamano Trieste in lutto: è morto lo storico coach Giuseppe Lo Duca

TRIESTE - "Questa notte il prof ci ha lasciato. Sarà per sempre nei nostri cuori. Società, tecnici, atleti, tifosi e amici sono vicini a Rosa, Marco e Martina. Prof .. grazie per tutto quello che ci hai dato". Così la Pallamano Trieste ha comunicato via social la scomparsa di Giuseppe Lo Duca, nome di spicco negli ambienti sportivi triestini e protagonista indiscusso della Pallamano giuliana. Aveva 79 anni. Era riuscito a portare la Pallamano Trieste ai vertici nazionali conquistando 17 scudetti, era stato prima coach e poi presidente. «Lo sport triestino perde una leggenda - commenta il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga - fin da giovane insegnante di educazione fisica, promosse uno sport ancora poco conosciuto fino a vincere lo scudetto per ben 17 volte, oltre a 11 titoli italiani giovanili. Una scomparsa che ci rattrista ed una perdita per tutta la comunità. Le più sentite condoglianze alla famiglia».