Aveva 28 pastiglie di ossicodone ma era senza ricetta: denunciato

di E.B.

TRIESTE - Si aggirava per le vie del centro con. Per questo motivo la Polizia di Stato ha denuncia il trentasettenne macedone: lo straniero, avvistato nei pressi di un locale di via Torino e abitualmente frequentato da molti giovani, è stato subito notato dagli agenti per il suo atteggiamento singolarmente guardingo e ingiustificatamente sospettoso, motivo per il qualehe si è concluso in piazza Hortis dove il 37enne è stato sottoposto ad un controllo, con l’ausilio delle volanti di zona.Immediatamente ha cercato di disfarsi di alcune pastigliema il furtivo movimento è stato notato dagli agenti che, una volta raccolte le confezioni, hanno potuto accertare che si trattava di farmaci a base di ossicodone. Si tratta di un antidolorifico che agisce sul sistema nervoso in modotanto da rientrare tra le sostanze stupefacenti a scopo medicinale ma per la cui vendita è necessaria apposita prescrizione medica.Proprio per le sue caratteristiche viene sempre più spesso utilizzato dai giovani come sostanza stupefacente da iniettare o sniffare in alternativa alle classiche drogheed il suo facile reperimento. Il cittadino macedonee non fornendo alcuna indicazione sul modo in cui era riuscito a procurarsi le pastiglie, è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre i farmaci sono stati sottoposti a sequestro.