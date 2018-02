Orrore in comunità: minori insultati e maltrattati, tentati abusi sessuali

di E.B.

TRIESTE - Richieste di sesso in cambio di denaro, frasi razziste e maltrattamenti. Accuse pesanti quelle contestate aldelladi Prosecco, 70 anni, che questa mattina è statodalla Squadra Mobile e che ora si trova agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere didei minori ospiti delle citata comunità da ottobre 2015 a settembre 2017,con minorenne nel settembre/ottobre 2015 ein danno della ex direttrice della struttura dal settembre 2013 al 31 dicembre 2016. Complesse le indagini: la polizia giudiziaria ha ricostruito le condotte contestate all’indagato, procedendo, oltre che all’esame degli atti, anche ad interrogare, individuati tra dipendenti, ex dipendenti e collaboratori della struttura, nonché tra iprovenienti da Kosovo, Albania, Pakistan, Afghanistan e Bangladesh. È emerso come Cassago, presidente già dal 2015, anche nel refettorio della comunità, in più circostanze, avesse utilizzato dellee denigratorio nei confronti di diversi minori stranieri accolti, incutendo in loro timore sotto la minaccia del loro rimpatrio, accompagnando tali ingiurie, proferite con tono aggressivo ed a voce molto alta, con gesti offesivi.Lo stesso, da quanto emerge dalle indagini, ha, altresì, avuto dei comportamenti sessualizzati ed offensivi della dignità personale, fino a spingersi a proporre. Inoltre, anche nel refettorio, durante la consumazione avrebbe posto in essere condotte moleste, fino ad arrivare a mimare atti sessuali con il cibo e in altre circostanze, avrebbe infastidito gli ospiti all’interno delle stanze, facendo loro domande esplicite sulle abitudini sessuali o. Dagli accertamenti è stato anche verificato come l’indagato abbia costretto il personale che si occupa della somministrazione dei pasti a servire agli ospiti della strutture anchee, talvolta, differenti da quelli riportati nei menù giornalieri. Peraltro, dal 2015 al 2017, sono state contestate più violazioni da parte degli uffici sanitari circa il rinvenimento di cibi scaduti o mal conservati. Infine, è stato documentato come l’indagato abbia tenuto unanei confronti di molti operatori della struttura e, soprattutto, nei confronti dell’ex direttrice, determinando nella stessa gravi e perduranti stati d’ansia, dovendo la medesima fare ricorso a cure mediche.