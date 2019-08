Continua a pedinare e molestare minorenne: iracheno di 36 anni ai domiciliari

TRIESTE - Nonostante i reiterati rifiuti, ha continuato a perseguitare una minorenne di Trieste presentandosi continuamente vicino a casa sua e nei luoghi che era solita frequentare. Trasgredendo anche il divieto di avvicinamento. Per questo motivo un uomo di 36 anni, iracheno, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking.



Secondo la ricostruzione della Polizia, da un anno circa la ragazza era stata costretta a cambiare le proprie abitudini per evitare l'uomo, che in un'occasione l'aveva anche trattenuta per un braccio affermando di essere innamorato di lei. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste e svolte dalla Squadra Mobile della Questura hanno consentito di riscontrare la vicenda e ottenere dal Gip la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa dal reato. Il giorno dopo la notifica del provvedimento, l'indagato ha però trasgredito agli obblighi imposti ed è stato denunciato per il reato introdotto dal "codice rosso" che punisce chi viola i provvedimenti di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Su richiesta del pm titolare del fascicolo, il Gip ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura cautelare disponendo l'arresto dell'indagato, il quale è stato rintracciato dalla Squadra Mobile e ristretto agli arresti domiciliari.

