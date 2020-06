Operaio colto da malore mentre lavora al nuovo arsenale Cartubi

TRIESTE - Intervento dei Vigili del Fuoco per un soccorso ad una persona colta da malore in prossimità di un’imbarcazione in manutenzione presso il Nuovo Arsenale Cartubi di Via Von Bruck. I vigili del fuoco hanno utilizzato l’autoscala con una barella per accedere al punto dove si trovava l’operaio colto dal malore e l’hanno affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto con un’ambulanza e l’autovettura medicalizzata. Sul posto anche la Polizia di Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA