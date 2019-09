Investito da un camion in manovra: operaio 40enne muore sul lavoro

TRIESTE - Un operaio, di 40 anni circa, è morto questa sera, sabato 28, in un incidente sul lavoro. L'uomo stava lavorando a bordo di una nave ormeggiata in porto, quando è stato travolto da un camion in manovra. La vittima sarebbe un guardiafuochi di una cooperativa. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30. Sul posto sono giunti operatori del 118, vigili del fuoco e Capitaneria di porto.

