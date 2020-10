​Operaio di 40 anni folgorato da una scarica elettrica nella sede Generali

TRIESTE - Un infortunio sul lavoro si è verificato questo pomeriggio nel palazzo di via Trento 8, in centro a Trieste, dove ha sede Generali Investments Europe. L'uomo, di 40 anni, è rimasto folgorato da una forte scarica elettrica ed è stato portato dapprima all'ospedale di Cattinara e poi al centro grandi ustionati di Verona. L'operaio lavorerebbe per una ditta esterna e sembra che stesse lavorando in una cabina dell'alta tensione.

Infortuni sul lavoro e Covid, il rapporto Inail: il Veneto è quarto in Italia In Veneto al 30 settembre sono 4.608 le denunce di infortunio sul lavoro legate al contagio da Coronavirus in azienda, pari all'8,5% del totale nazionale di 54.128 eventi. Il dato, ricavato dal rapporto Inail, è diffuso oggi dalla Cisl regionale. Il Veneto è quarto a livello nazionale dietro Lombardia (35,2%), Piemonte (15%) ed Emilia Romagna (10,4).

