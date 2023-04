Cade dal muletto in magazzino: operaio ricoverato d'urgenza

TURRIACO - Un uomo di circa di 55 anni età è stato soccorso oggi 28 aprile 2023 dai sanitari per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato in un magazzino/attività produttiva, nel territorio comunale di Turriaco.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone) è caduto da un'altezza di circa un metro e mezzo/due metri da un veicolo per la movimentazione di merce e ha perso i sensi per qualche istante.

È stato assistito dalle persone che si trovavano con lui in quel momento e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che ha riportato in particolare un trauma cranico. Per lui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale di Cattinara, in codice giallo, cosciente, stabile.