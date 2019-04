Restano bloccati a 15 metri di altezza: operai salvati dai pompieri

di E.B.

TRIESTE - Intervento inconsueto questo pomeriggio per i Vigili del Fuoco della sede centrale del comando provinciale che sono intervenuti con l'autoscala e il funzionario di guardia per soccorrere due operai rimasti bloccati su una piattaforma in Via Settefontane. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco, appurato che la piattaforma e, hanno provveduto a raggiungere il cestello con l'autoscala e hanno riportato a terra gli operai.