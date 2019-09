Omicidio stradale, bimba morta: avvocato Mosetti ai domiciliari

di E.B.

TRIESTE - Un avvocato di Gorizia nonché presidente della Pro Gorizia -- è stato posto agliper il reato di, che gli è stato contestato in seguito a un incidente stradale in cui è rimasta. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, all'avvocato, molto noto a Gorizia, sarebbe stata notificata una misura precautelare perché nella tarda serata di sabato mentre era alla guida di un'Audi Q5 ha tamponato lungo la A34, una monovolume. Nell'incidente è morta una bimba, di nazionalità bengalese, residente a Monfalcone. Il quotidiano cita il procuratore capo Massimo Lia, che ha emesso il provvedimento «nell' immediatezza» dell'incidente stradale. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato lo stesso legale, subito dopo l'incidente, ad allertare i soccorsi. Il provvedimento sarebbe, appunto,facoltativo in flagranza di reato conseguente all' imputazione di «omicidio stradale, e deve essere convalidato dal Gip entro 96 ore. La bambina viaggiava con padre, madre e fratellino di 7 anni.