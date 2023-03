Oil bar, yoga sotto gli ulivi e talk show: al Convention Center di Trieste arriva il Salone dedicato all'olio Evo

TRIESTE - Inaugurato questa mattina, venerdì 10 marzo, al Convention Center di Trieste "Olio Capitale", il Salone dedicato all'eccellenza dell'olio extravergine d'oliva di qualità (Evo). Fino a domenica 12 marzo 220 espositori provenienti da diverse regioni italiane e dalla Grecia. La fiera è organizzata dalla Camera di commercio Venezia Giulia (Cciaa Vg), attraverso l'azienda in house Aries, in collaborazione con l'Associazione nazionale Città dell'Olio e il Comune di Trieste; tra i partner Unioncamere, il network Mirabilia e Io Sono Friuli Venezia Giulia.

«L'olio extravergine di oliva - ha detto il presidente della Cciaa Vg, Antonio Paoletti, in occasione del taglio del nastro e del convegno inaugurale - è un'eccellenza agroalimentare ma è al contempo cultura e storia del nostro paese. Era già difficile la sfida dei produttori del settore, ma ora con i cambiamenti climatici tutto si è complicato ulteriormente e proseguire nell'attività è spesso molto difficile. Per tali ragioni credo che lo Stato e l'Ue debbano intervenire per sostenere in particolar modo le start up e i giovani che decidono di accettare la sfida e produrre olio extravergine di qualità». Secondo il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, «per valorizzare le eccellenze italiane sui mercati globali serve far conoscere i controlli di qualità e salubrità a cui i nostri prodotti, al contrario di quelli esteri, sono sottoposti». Pertanto, Fedriga ha confermato la volontà di «sensibilizzare il Governo, anche attraverso la Conferenza delle Regioni, sul ricorso del marchio made in Italy come sinonimo di sicurezza in campo alimentare a livello europeo e mondiale, piuttosto che altri strumenti come il Nutri-score che penalizzano la dieta mediterranea e i nostri prodotti». Tra le iniziative proposte da Olio Capitale, ci sono degustazioni, presentazioni di libri, Oil bar, talkshow, yoga sotto gli ulivi, ma anche incontri d'affari in tema di prodotto olio e di prodotto turistico collegato all'oleoturismo.