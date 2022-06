Il megayacht dell'oligarca russo Melnichenko portato in rada: ha lasciato il porto di Fincantieri Foto Video

TRIESTE - Ha preso il largo dopo 6 mesi di sequestro. Il megayacht «A» dell'oligarca russo Andrey Melnichenko posto sotto sequestro nell'ambito delle sanzioni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, è stato trasferito dall'arsenale San Marco a un'area in rada, nel golfo di Trieste, all'ancora, sempre sotto congelamento amministrativo (dall'11 marzo scorso). L'arsenale dove era ospitato dal momento del provvedimento è tornato a disposizione di Fincantieri. Il trialbero (di cui il maestro è alto 90 metri) non è soltanto una nave extralusso, è l'imbarcazione a vela più grande del mondo: pesa 12.500 tonnellate ed è lunga 143 metri, il suo valore è stimato a 530 milioni di euro. La sua destinazione finale è ormeggiato a una banchina in via di ultimazione, per il momento resterà alla fonda all'altezza del molo Adria Terminal. Melnichenko è considerato uno dei cento uomini più ricchi del mondo, secondo Forbes.

