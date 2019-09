Sodalizio di estrema sinistra occupa locale: 20 attivisti nei guai

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Nel primo pomeriggio alcuni militanti del "Tilt-Rap", nhanno occupato un locale abbandonato noto come "ex Sacra Osteria" di proprietà del Comune in Campo Marzo 13 esponendo all'esterno lo striscione "seguito dal simbolo del collettivio. Sull'ingresso secondario è stato affisso un secondo striscione "Abbiamo aperto una breccia ... entra" seguito da una freccia che indicava l'ingresso principale. La Questura ha inviato sul posto la Digos e personale delle Forze di Polizia: l'atteggiamento degli occupanti non è stato però collaborativo dunque è stato forzato il portone principale e rimosse le catene poste all'ingresso secondario. Una volta dentro, sono stati trovati poco più di una ventina di attivisti che si sono rifiutati di lasciare il localetra loro per opporre resistenza passiva. Sono stati portati all'esterno della struttura e condotti in Questura per essere denunciati per il reato di occupazione di edifici. Nel locale sono stati trovati materassini ed altro materiale per favorire il pernottamento oltre a vivere e bevande.