Con la Panda senza assicurazione nè revisione occupa il posto "Invalidi": maxi multa

di E.B.

TRIESTE - Pioggia di sanzioni per il conducente che in piazza San Giovanni - con una Panda con targa bulgara -sulla carrozzeria degli adesivi indicavano che svolgeva lavori per conto di una società locale. Mentre la Polizia locale compilava l'avviso di violazione, è arrivato il conducente esibendo la patente italiana ed i documenti del mezzo bulgari, apparentemente in regola: l'uomo lavora per una ditta italiana (in subappalto per la società locale) che, come dimostrava anche il contratto di locazione esibito agli operatori di Polizia Locale, contenente anche l'autorizzazione all'utilizzo da parte del conducente. L'agente ha voluto però approfondire la provenienza del mezzo, ipotizzando qualche irregolarità nelle pratiche di esportazione ritenendo infatti possibile che in origine il veicolo fosse stato immatricolato in Italia e solo in un secondo momento registrato in Bulgaria. Un'intuizione che si è rivelata esatta.Controllando il telaio e confrontandolo con la banca dati del Pra e della Motorizzazione è emerso che la Panda non è mai stata radiata ed èed intestata ad un italiano abitante fuori città. Nutrito l'elenco delle violazioni contestate: circolazione con targa non propria (sanzione da 2.050 a 8.202 euro e fermo del veicolo per 90 giorni),(o meglio: era assicurato da una compagnia bulgara non abilitata in Italia, sanzione da 868 euro, sequestro del mezzo e 5 punti-patente) e(sanzione da 173 euro).Al proprietario del mezzo verrà notificato il verbale per aver consentito la circolazione del veicolo con targa estera nonostante non fosse stato ancora radiato (sanzione da 173 euro). Oltre alle sanzioni pecuniarie sono state applicate le sanzioni accessorie del fermo del mezzo per 90 giorni ed il suo sequestro per l'assenza di assicurazione; ritiro delle targhe da inviare alla Motorizzazione per l'avvio delle procedure di cancellazione oltre alla sanzione per sosta sullo stallo disabili (sanzione da 87 euro e 2 punti patente).