Occupa abusivamente un alloggio Ater: 25enne denunciato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino libico 25enne per danneggiamento e invasione di edifici. Personale dell’Ater ha accertato l’operatività di un contatore della luce riferito a un appartamento di uno stabile in via Boito, privo di inquilini da qualche giorno e al cui ingresso era stato apposto un lucchetto diverso da quello usato di norma. E’ stato richiesto l’intervento di una Volante alla sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico d’Emergenza 112. Aperto il lucchetto, all’interno è stato trovato sopra un giaciglio di fortuna lo straniero, giunto da pochi giorni in città.