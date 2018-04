Obesità, il 30% dei ragazzi friulani è in sovrappeso: colpa di cibo e vita sedentaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Il 30% deiè in. A dirlo è il presidente del CONI Fvg Giorgio Brandolin intervenuto al convegno sulla Prevenzione cardiovascolare nell'attività sportiva agonistica e non agonistica organizzato al Teatro Verdi di Pordenone dalla Fondazione BCC Pordenonese in collaborazione con la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier.Il dato emerge dal progetto Movimento in 3S attuato ormai da 6 anni all'interno di gran parte delle le scuole elementari della regione. «Oltre a fare un po' di attività motoria con i giovani laureati a Gemona - ha detto Brandolin - facciamo anche dei test anonimi con delle misurazioni dei nostri ragazzi. Ed è proprio da queste rilevazioni che abbiamo riscontrato che quasi un terzo dei ragazzi che frequentano le scuole elementari soffrono di obesità». I fattori che determinano questa patologia sono principalmente l'alimentazione, ma anche la...