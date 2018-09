Nuovo Oviesse preso di mira dai ladri: in manette due studenti

di E.B.

TRIESTE - Riaperto dopo essere stato rimesso a nuovo, il punto vendita Oviesse di Viale XX Settembre è già stato preso di mira dai ladri. Si tratta di due studenti,, arrestati in flagranza di reato dai carabinieri. I militari dell’Arma, durante l’esecuzione di mirati servizi finalizzati al contrasto e alla repressione di reati a carattere predatorio, su segnalazione degli addetti alla sicurezza, sono intervenuti dopo che i due ragazzi erano stati fermati dal personale di vigilanza poiché sospettati di aver rubato della merce dagli scaffali. I Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione dei due, che sono stati trovati in possesso didal valore complessivo di circa 200 euro, sottratti dopo aver provveduto alla rimozione delle etichetteLa refurtiva è stata recuperata e restituita alla direzione dell’OVS, mentre gli strumenti utilizzati per commettere il reato sono stati sequestrati. Portati in caserma, dopo gli adempimenti di rito, entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni e sono stati anche denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.