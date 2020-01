Al Porto Vecchio in autobus: al via la nuova linea di Trieste Trasporti

TRIESTE - Nuovo collegamento di Trieste Trasporti dal centro città al Porto Vecchio in fase di restyling. Si tratta dell'autobus numero 81, la navetta partirà da Piazza della Borsa. La prima corsa è alle 10.25, l'ultima da Porto Vecchio alle 17.20. Le fermate interesseranno via Filzi, viale Miramare; largo Roiano, Porto Vecchio (magazzino 26) e al ritorno largo Roiano, viale Miramare, piazza Duca degli Abruzzi e Piazza della Borsa. Sono previste 11 corse al giorno ed è stata pensata per attrarre più visitatori possibili in un'area della città che sta rinascendo giorno dopo giorno ma ancora sconosciuta ai piiù - soprattutto turisti. Le partenze avverranno ogni 40 minuti. La nuova linea è stata istituita su iniziativa del Comune ed è sostenuta con i proventi della tassa di soggiorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA