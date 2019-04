Fuga di gas, esplode appartamento scoppia l'incendio: un intossicato

di E.B.

TRIESTE - Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri - 13 aprile - in via San Marco nel rione di San Giacomo. Alle 22.45 sono intervenuti con la prima e la seconda squadra, l'autobotte e il funzionario di guardia per un un'esplosione e consecutivo incendio in un un'appartamento di Via S Marco. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e soccorso una persona presente nell'appartamento che è stata trasportata all'ospedale dal personale sanitario del 118. Le cause dell'evento sono ancora da accertare. Non sono state coinvolte altre persone né altri alloggi.