Esce di strada e si schianta sulla barriera: due feriti all'ospedale

TRIESTE - Incidente stradale questa mattina verso le 8 sul raccordo autostradale 13 - in località Fernetti - in direzione Venezia all'altezza del cavalcavia. Un'auto - per ragioni ancora da chiarire - è uscita autonomamente di strada andando a schiantarsi contro il guardrail. Gli occupanti sono usciti da soli dalla macchina. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale di Cattinara. Non sarebbero in gravi condizioni.