Rubava energia per rifornire la trattoria: arrestato dai carabinieri

TRIESTE - Furto aggravato di energia elettrica. A finire con le manette ai polsi, un noto ristoratore, M.G. le sue iniziali, arrestato dai carabinieri di Borgo San Sergio in flagranza di reato. I militari dell’Arma, a seguito della segnalazione giunta dall’azienda di fornitura del servizio elettrico, hanno effettuato un controllo nella trattoria gestita dall’arrestato, situata in zona Borgo San Sergio, accertando che l’uomo, già a partire dal mese di gennaio, aveva creato, per sottrarre, senza pagare, l’energia elettrica e rifornire la trattoria a costo zero. Il danno stimato per l’azienda elettrica ammonta a. Il contatore e i cavi abusivamente installati sono stati sequestrati e l’uomo, su disposizione del Pm di turno è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Un secondo arresto ha invece riguardato un 40enne, anch'egli triestino, ritenuto responsabile di evasione,. L’uomo, in violazione del regime degli arresti domiciliari a cui era sottoposto per reati contro il patrimonio, verso le ore 22 di ieri, dopo essersi allontanato senza alcuna autorizzazione dal domicilio, è entrato in una pizzeria di via Giulia ed ha tentato dapprima di trafugare l’incasso, senza riuscirvi, e, successivamente, servendosi di una bottiglia, ha tentato di rapinare il denaro minacciando il titolare dell’esercizio e suo figlio, ma, che l’hanno buttato fuori dal locale. Subito dopo, l’uomo ha iniziato a forzare le serrature di alcune autovetture parcheggiate nei pressi della pizzeria e del vicino Comando provinciale della Guardia di Finanza, ma è stato bloccato da un finanziere e dai Carabinieri giunti di li a poco sul posto.