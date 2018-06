Spacca il vetro dell'auto e ruba una borsa: arrestato dai carabinieri

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ha spaccato il vetro di un'auto in via Lorenzetti rubando la borsa che era al suo interno. Poi se l'è data a gambe levate. Per questo motivo uno è stato arrestato in flagranza perdai carabinieri. I militari, arrivati immediatamente in zona, anche grazie alla dettagliata descrizione dell’uomo fornita dai testimoni, sono riusciti a individuare il ladro mentre cercava di raggiungere la più vicina fermata dell’autobus per allontanarsi. Il ragazzo, ancora in possesso della refurtiva, è stato sottoposto ae trovato in possesso di un coltello a serramanico ed un martelletto frangivetro, che sono stati sequestrati. Poco dopo, presso il punto vendita “Decathlon” del centro commerciale Montedoro, i Carabinieri di Muggia hanno arrestato in flagranza di reato A.F., cittadino francese 26enne. L’uomo, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, ha rubato diversi articoli per un valore complessivo di. È stato però notato dal personale addetto alla vigilanza che lo ha fermato sino all’arrivo dei Carabinieri. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai responsabili del negozio e l’uomo dichiarato in arresto.