Nuovo collegamento Lufthansa per Francoforte dal 28 ottobre

TRIESTE - La compagnia tedescaconsolida la propria presenza in Friuli Venezia Giulia con il primo collegamento verso l’hub di Francoforte che si aggiunge ai tre voli giornalieri per Monaco. A partireLufthansa collegherà Trieste a Francoforte con(ad eccezione di sabato e domenica che prevedono un volo quotidiano ciascuno), operati con aeromobili Canadair CRJ 900. I voli sono stati pensati con orari che permettono non solo l’andata e ritorno in giornata, ma anche di usufruire delle migliori coincidenze dall’aeroporto di Francoforte verso le oltre 200 dell’esteso network Lufthansa / Star Alliance nel mondo. I nuovi collegamenti per Francoforte si affiancano ai 3 collegamenti giornalieri già esistenti da Trieste Airport al pluripremiato hub di Monaco. «Da oltre trent’anni siamo presenti a Trieste con collegamenti strategici che rappresentano una grande opportunità di crescita del numero di viaggiatori da e verso la Germania, mercato turistico e di business molto importante per la Regione Friuli Venezia Giulia - commenta, Senior Director Sales Italy & Malta Lufthansa Group - tra i nostri principali clienti locali ci sono molte aziende, di diverse dimensioni e settori, tutte accomunate dalla necessità di raggiungere comodamente varie zone del mondo. Chi viaggia per affari sceglie i nostri voli per il vasto network e gli ottimi collegamenti ma anche perché siamo in grado di offrire orari comodi per i trasferimenti di lavoro in giornata».«Per il nostro aeroporto e per il Friuli Venezia Giulia i due nuovi voli giornalieri diretti per Francoforte con Lufthansa sono un risultato davvero importante - afferma Marco Consalvo, Direttore Generale del Trieste Airport – che consente dal prossimo ottobre di esserecon tutte le maggiori destinazioni del mondo anche via Francoforte. Per le aziende che operano nella nostra regione e nelle aree limitrofe e anche per l’incoming turistico si apre un nuovo scenario. Lufthansa continua a crescere e ad investire nel nostro aeroporto – prosegue Consalvo – rafforzando ulteriormente una partnership che rappresenta una concreta e solida opportunità di sviluppo per il business travel e per l’offerta turistica regionale da aree geografiche non di prossimità». Nel primo semestre 2018, da gennaio a giugno, la compagnia tedesca ha trasportato in Italiaregistrando un incremento del 9,7% rispetto all’anno precedente.