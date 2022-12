Nuova rotta per Tirana: due voli settimanali con Wizz Air da luglio. Biglietti già disponibili

TRIESTE - La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato una nuova rotta tra Trieste e la capitale dell'Albania, Tirana, a partire dal 3 luglio 2023, e i cui biglietti sono già disponibili (sito Wizz Air e app WIZZ), a partire da 24,99 euro. Il volo sarà operato due volte a settimana, lunedì e venerdì, effettuati con un Airbus A321neo, tra i più sostenibili aeromobili, da 239 posti. Trieste diventa così la 27/a destinazione di Wizz Air in Italia, mercato sul quale si rafforza. La compagnia offre anche un servizio WIZZ Flex che garantisce possibilità di cancellare o cambiare volo fino a 3 ore prima. Evelin Jeckel, Acting Network Officer di Wizz Air, ha precisato che la tratta è indicata per "scoprire una città dalle mille identità e godere del crogiolo di cultura, arte e architettura, nonché una nuova alternativa di viaggio per visitare amici e familiari all'estero". Marco Consalvo, a.d. dell'aeroporto di Trieste ha sottolineato che "Wizz Air è una delle maggiori low cost europee e la prima sui mercati dell'est Europa" e che "non ha mai operato nel nostro scalo. Il nuovo collegamento con Tirana è l'avvio di una importante partnership di lungo periodo". La comunità albanese presente in regione è la seconda per numero di residenti.