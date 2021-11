Manifestazioni in piazza a Trieste, stretta sulle regole: 1 controllore ogni 100 partecipanti, mascherine obbligatorie

TRIESTE - Stretta sulle manifestazioni e i cortei in piazza, a firmare la nuova ordinanza urgente è il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, per far fronte all'emergenza epidemiologica. Ecco cosa dice la nuova ordinanza: fino al 30 novembre gli organizzatori di manifestazioni nel Comune di Trieste dovranno prevedere la presenza di personale - facilmente riconoscibile - che controlli, nel corso della manifestazione, il distanziamento interpersonale tra i partecipanti e che questi indossino le mascherine.

Nuove regole per manifestazioni e cortei

Il personale di controllo dovrà essere in numero non inferiore al rapporto 1 a 100 rispetto al numero dei manifestanti e i nomi dovranno essere consegnati alla Questura. L'ordinanza ha efficacia dalle ore 00.00 di domani, 5 novembre alla mezzanotte del 30 novembre; la sua inosservanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a mille euro. Il provvedimento è stato deciso sulla scorta dell'aumento dei contagi in Fvg e soprattutto a Trieste, dovuto in particolare a un focolaio riconducibile ai partecipanti alle manifestazioni di protesta contro l'obbligatorietà del Green pass.

