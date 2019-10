Violento nubifragio a Trieste: strade e case allagate, musei chiusi /Foto

di E.B.

TRIESTE - Città sott'acqua a causa delche sta imperversando dall'ora di pranzo. Sono circa 60/70 le chiamate pere danni d'acqua alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Numerosi anche i tombini saltati.Gli interventi sono stati effettuati con quattro squadre e l'ausilio di un'autoscala. ll Comune di Trieste informa che, a seguito causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle forti precipitazioni di queste ore, il Civico Museo della Risiera di San Sabba, Monumento nazionale, in via Giovanni Palatucci 5, resterà chiuso al pubblico da oggi pomeriggio e per l’intera giornata domani giovedì 3 ottobre.