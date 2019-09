Notte brava di due amiche (25 e 44 anni): ubriache danneggiano le auto in sosta

di E. B.

TRIESTE - Lei 44 e l'amica 25 anni: non torvano di meglio che passare una notte brva: la Polizia ha così denunciato per danneggiamento due donne, una romena M. S. di 44 anni e l'amica triestina 25enne, entrambe peraltro già note alle forze dell’ordine. Dopo essere uscite da un locale, in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale sono state anchein sosta in via Settefontane (una Fiat Seicento e una Renault Kangoo).Sono però state notate da alcune persone che hanno informato la sala operativa della Questura tramite il 112. Sul posto si è recato personale della Squadra Volante che, una volta rintracciate, ha identificato le due donne e, ricostruito l’episodio, le ha denunciate.