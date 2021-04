Non vuole indossare la mascherina al supermercato: sanzionata

TRIESTE - La Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente una triestina di 46 anni che ha violato la normativa antipandemica. Si è rifiutata più volte di indossare la mascherina a protezione di bocca e naso all’interno di un supermercato di via Villan de Bachino. Sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante della Questura, che ha identificato la donna e, ricostruito l’episodio, l’ha sanzionata. Denunciati, inoltre, perché si sono sottratti dall’isolamento fiduciario quattro cittadini afghani e due nepalesi. Sono stati subito fermati e identificati all’esterno dell’ostello che li ospita a Prosecco, sul Carso triestino, da personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino Aurisina. Completati gli atti, gli stessi sono stati riportati presso la struttura di accoglienza per proseguire la quarantena. Denunciato, infine, dalla Polizia Ferroviaria un triestino per insolvenza fraudolenta. Non ha pagato la corsa in taxi e il conducente si è rivolto agli operatori di Trieste Centrale.