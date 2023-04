Non versa l'assegno di mantenimento all'ex moglie: arrestato 53enne triestino

TRIESTE - Lavorava sodo con il suo escavatore, sempre impegnato nei vari cantieri che disseminano il Friuli Venezia Giulia. Le sue trasferte erano lunghe e certe scadenze gli sfuggivano di mente. Ad esempio per un bel po' di tempo si era dimenticato di versare il mantenimento all’ex moglie che, stanca dei continui ritardi, lo ha denunciato. Anche il processo e la condanna sono arrivati in fretta, ma lui - un 53enne triestino . era troppo preso dai suoi impegni di lavoro per curarsene. Preferiva l’aria aperta e gli scavi al chiuso delle aule di tribunale. Infatti, grazie alla sua competenza, era molto ricercato dalle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione. Dopo la condanna, sulle sue tracce si sono messi anche i Carabinieri di Prosecco. I militari lo hanno aspettato al rientro della sua ennesima trasferta di lavoro, che di fatto lo hanno reso un latitante, perché su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dalla Procura di Trieste. L’uomo, è stato dunque arrestato perché deve scontare la pena definitiva di 1 anno e 3 mesi di reclusione per inosservanza degli obblighi di assistenza famigliare.